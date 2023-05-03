начнут матч в 22:00 в английской футбольной Премьер-лиге, 03.05.2023.

Последний матч между собой: Фулхэм — Ливерпуль 2:2 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Ливерпуль» — «Фулхэм». Коэффициент ставки — 2.10 .

. Календарь и таблица АПЛ У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:0 (победит «Ливерпуль»).

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