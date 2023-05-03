Каррагер: «Челси» показал позорную игру в матче с «Арсеналом»

Бывший защитник «Ливерпуля»раскритиковалпосле неудачного матча с «Арсеналом» (1:3).

«Просто великолепная игра "Арсенала" и просто шокирующий матч от "Челси". Этот клуб — полный хаос. К сожалению, все могло сложиться намного хуже для Лэмпарда, его штаба и болельщиков.

Позорная игра от "Челси". Словно это мини-футбол. Это подводит итог сезону "Челси". Удивительно видеть, как низко они пали за последние 12 месяцев. Это говорит о том, что решение потратить все доступные деньги — это полный бред. Нужно создавать связи. Тодд Боули и его идеи и планы работают не так.

На поле у них по-прежнему качественные игроки. Шесть поражений подряд — это неприемлемо. Подумать только, каких успехов добивался этот клуб — со времен прошлого трофея "Арсенала" у "Челси" 19 титулов.

От "Челси" ждут лучшего, ждут высоких стандартов. То, что мы видим сейчас, находится за миллион миль от этого», — приводит слова Каррагера Sky Sports.