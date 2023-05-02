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    Клопп рассказал о праздновании гола перед резервным арбитром

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    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп описал в деталях момент празднования победного гола в ворота «Тоттенхэма» перед резеврны арбитром.

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    «Всё это вообще не должно было происходить. Это случилось из-за эмоций, из-за гнева, который никогда не приводит ни к чему хорошему. Вот почему я отпраздновал так, как отпраздновал. Был эпизод с фолом на Салахе, который произошёл перед моими глазами. Затем ещё один штрафной Ришарлисона и гол. Через минуту мы забили, и в такие моменты вы должны быть счастливы, но я был немного зол. Я не сказал ничего плохого. Кричал: "Без тебя, без тебя!", что на самом деле не имело никакого смысла.

    Ко мне подошёл Пол Тирни, и я вообще не ожидал красной карточки. Ожидал жёлтую карточку. Он сказал мне: "Для меня это красная карточка, но благодаря арбитру Джону Бруксу она жёлтая". Он показал жёлтую карточку и улыбнулся мне в лицо. И я такой: "Красная карточка за что?!", и стоял там», — приводит слова Клоппа Goal.

    Матч 34-го тура АПЛ завершился победой «Ливерпуля» со счетом 4:3. Команды обменялись голами в компенсированное время.

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