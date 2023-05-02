Карпин: Если бы перед сезоном сказали о 2-м месте «Ростова» после 25 туров, я бы подумал, что человек сошел с ума

Главный тренерзаявил, что в начале сезона трудно было предположить, что команда после 25‑го тура чемпионата России команда будет находиться на втором месте в турнирной таблице.

«Если бы мне это сказали в начале сезона, я бы не поверил. Подумал, что человек сошел сума. Заработали непосильным трудом. Мы так идем и делаем, хуже — лучше, мы пытаемся. Насколько хватит сил, ресурса, не знаю. Как мы шли в осенней части от игры к игре, ничего не изменилось. Сначала мы спаслись по набранным очкам от вылета, потом — от стыков, следующие три очка нам нужны, чтобы точно занять седьмое место.

Борьба за золото в следующем сезоне? Мы говорили, что человек, который сказал бы, что у нас будет 50 очков после 25 тура и мы будем на втором месте, сумасшедший. Вы хотите, чтобы я это сказал сейчас?» — приводит слова Карпина «Матч ТВ».

Ростовский клуб идет вторым в РПЛ, на 11 очков отставая от лидирующего «Зенита» на 11 очков. У идущего третьим «Спартака» в активе 49 баллов.