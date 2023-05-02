Канчельскис может возглавить клуб из ОАЭ

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» и сборной Россиисообщил, что ведет переговоры с клубом из ОАЭ.

«Только вернулся с переговоров из ОАЭ. Не от меня зависит, насколько быстро получу работу или нет. Мной и моей командой была предложена концепция, а люди пусть дальше думают.

Знаете, эти арабы очень специфические, не хочется их подгонять. В любом случае, переговоры ведутся, а дальше — посмотрим.

К чему я склоняюсь больше: к предложению из Европы или Востока? Честно, главное, чтобы была работа, перед командой стояли высокое задачи, а мы, тренерский штаб, получали удовольствие от работы, а где — без разницы.

Чемпионаты завершаются, поэтому надеюсь, что к концу сезона все станет ясно. Хотелось бы, чтобы все как можно быстрее разрулилось и я приступил к работе», — приводит слова Канчельскиса Sport24.