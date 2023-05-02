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    Хаверц: Все, что могло пойти не так, пошло не так в этом году

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    Полузащитник «Челси» Кай Хаверц поделился мыслями о результатах команды в текущем сезоне. «Челси» занимает 12-е место в АПЛ с 9 очками.

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    «Все, что могло пойти не так, пошло не так в этом году. Сезон на самом деле начался относительно спокойно. У нас сменился владелец, что стало большой переменой для всего клуба. А потом был уволен Томас Тухель, что, конечно, всегда играет свою роль в такой команде, как эта, когда ты добился успеха с тренером, а потом его увольняют ни с того ни с сего.

    [При Поттере] был хороший этап, но после чемпионата мира мы играли не очень хорошо и потеряли много очков. [Зимой пришло] много новых игроков, которым сначала нужно почувствовать себя комфортно, чтобы иметь возможность проявить свои качества.

    Конечно, легко найти оправдания. Я не любитель сваливать вину на кого-то другого. В конце концов, мы все профессиональные футболисты и должны иногда побеждать. Особенно если это дерби. Надеюсь, мы сможем снова привлечь болельщиков на свою сторону.

    Мы надеемся немного разозлить "Арсенал". Они участвуют в борьбе за чемпионство, и мы тоже хоти находиться именно там. И если мы сможем победить своего принципиального соперника, это обрадует болельщиков», — сказал полузащитник «Челси» в интервью Sky.

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