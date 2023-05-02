Артета: «Арсенал» уже обеспечил участие в ЛЧ, а люди все еще недовольны

Главный тренер лондонского «Арсенала»высказался о шансах команды выиграть чемпионат Англии.

«Мы все еще можем выиграть Премьер-лигу, осталось пять матчей. Уверен, еще многое произойдет. С мотивацией у игроков точно все в порядке.

Нам надо забыть о том, что произошло на прошлой неделе, извлечь из этого уроки и двигаться дальше.

Многие не верили и не были оптимистичны в том, что мы по итогам сезона выйдем в Лигу чемпионов. Мы уже обеспечили участие в Лиге чемпионов, а люди все еще недовольны», — приводит слова испанского специалиста Sky Sports.

«Арсенал» занимает второе место в таблице АПЛ после 33 туров, отставая от «Манчестер Сити» на одно очко.

Во вторник, 2 мая, «Арсенал» сыграет на своем поле с «Челси». LiveSport.Ru подготовил специальный прогноз на эту игру.