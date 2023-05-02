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    «Арсенал» — «Челси». Онлайн

    Онлайн-трансляция лондонского дерби в рамках 34-го тура АПЛ

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    «Арсенал» — «Челси»
    Сегодня в 22:00 по московскому времени «Арсенал» на «Эмирейтс» примет «Челси». За ходом матча 34-го тура чемпионата Англии приглашаем вас следить вместе с нашим онлайном. Присоединяйтесь!

    До матча

    «Арсенал»

    «Канониры» после победы «Манчестер Сити» над «Фулхэмом» (2:1) в предыдущем туре опустились на вторую строчку в турнирной таблице АПЛ и отстают от «горожан» на один балл, сыграв при этом на один матч больше. На счету «Арсенала» 75 очков в 33-х матчах: 23 победы, 6 ничьих и 4 поражения в текущем сезоне. Разница забитых и пропущенных мячей команды составляет 78:38.

    В предыдущем туре «Арсенал» проиграл ключевой матч сезона, уступив с разгромным счетом на выезде главным конкурентам из «Манчестер Сити» (1:4). Дублем в составе победителей отметился Де Брюйне, еще по одному голу на счету Стоунза и Холанна. У «Арсенала» единственный мяч забил Холдинг.

    Таким образом, «Арсенал» продлил свою безвыигрышную серию в чемпионате до 4-х матчей. За этот период на счету лондонского клуба три ничьи подряд (с «Ливерпулем» 2:2, «Вест Хэмом» 2:2 и «Саутгемптоном» 3:3) и вышеупомянутое поражение от «горожан».

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    «Челси»

    «Аристократы» продолжают падение в турнирной таблице АПЛ. После 32-х сыгранных матчей на счету «Челси» 39 очков и 12-е место в турнирной таблице. Лондонский клуб одержал 10 побед, 9 раз сыграл в ничью и потерпел 13 поражений в текущем сезоне. Разница забитых и пропущенных мячей команды составляет 30:35.

    После назначения Фрэнка Лэмпарда исполняющим обязанности главного тренера «Челси» проиграл все 5 матчей под руководством английского специалиста. В предыдущем туре «синие» на домашнем поле всухую уступили «Брентфорду» (0:2).

    Это поражение стало для «Челси» третьим подряд в АПЛ, а общая безвыигрышная серия команды достигла 8-ми матчей. Последний раз лондонский клуб праздновал победу более месяца назад. 11 марта «Челси» в рамках 27-го тура АПЛ обыграл на выезде «Лестер» (3:1).

    Личные встречи

    В первом круге на «Стэмфорд Бридж» «Арсенал» добился минимальной победы (1:0). Всего в 10-ти последних матчах на счету «канониров» 6 побед, «Челси» выиграл 3 встречи и еще в одной встрече была зафиксирована ничья.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Арсенал» — «Челси» с коэффициентом 4.20.

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