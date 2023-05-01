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    Романцев: Отстранение от еврокубков отбросит российский футбол назад

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    Бывший главный тренер московского «Спартака» Олег Романцев уверен, что отстранение от еврокубков негативно скажется на развитии российского футбола.

    Олег Романцев
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    Олег Романцев

    «Участие в еврокубках прибавляет значимости стране, в рейтинге команды поднимаются. Отбросит нас это, отбросит.

    Я слышал голоса больших начальников, что сборная сейчас не нужна. Очень нужна, если мы не будем собирать сборную, значит, те, кто нас отстранил, выиграют, они этого и добиваются, а мы лапки кверху. Нужно играть, показывать, что мы живы.

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    • Как болельщику мне бы хотелось, чтобы мы участвовали в турнире ЦАФА (сборная России отказалась играть на турнире в Азии — прим.). Наверное, люди принимали решение обоснованно. Надеюсь», — приводит слова Романцева «Матч ТВ».

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