Романцев: Отстранение от еврокубков отбросит российский футбол назад

Бывший главный тренер московского «Спартака»уверен, что отстранение от еврокубков негативно скажется на развитии российского футбола.

«Участие в еврокубках прибавляет значимости стране, в рейтинге команды поднимаются. Отбросит нас это, отбросит.

Я слышал голоса больших начальников, что сборная сейчас не нужна. Очень нужна, если мы не будем собирать сборную, значит, те, кто нас отстранил, выиграют, они этого и добиваются, а мы лапки кверху. Нужно играть, показывать, что мы живы.

Как болельщику мне бы хотелось, чтобы мы участвовали в турнире ЦАФА (сборная России отказалась играть на турнире в Азии — прим.). Наверное, люди принимали решение обоснованно. Надеюсь», — приводит слова Романцева «Матч ТВ».