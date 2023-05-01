В «ПСЖ» объявили трансферный бюджет на лето

Руководстволетом готово выделить около 225 миллионов евро на перестройку состава команды, сообщает L'Équipe.

По данным источника, парижский клуб не собирается удерживать опытного испанского защитника Серхио Рамоса, Лионеля Месси, а также Преснеля Кимпембе, Фабиана Руиса и Карлоса Солера.

Отмечается, что парижане хотят сосредоточиться на подписании молодых французских футболистов, которые на долгие годы могут создать мощный костяк команды.

Календарь и таблица Лиги 1

Напомним, в этом сезоне «ПСЖ» идет к победе в Лиге 1, но второй год подряд остается без Кубка и вылетает на стадии 1/8 финала ЛЧ.