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    В «ПСЖ» объявили трансферный бюджет на лето

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    Руководство «ПСЖ» летом готово выделить около 225 миллионов евро на перестройку состава команды, сообщает L'Équipe.

    За Неймара в своем время заплатили 222 миллиона евро
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    За Неймара в своем время заплатили 222 миллиона евро

    По данным источника, парижский клуб не собирается удерживать опытного испанского защитника Серхио Рамоса, Лионеля Месси, а также Преснеля Кимпембе, Фабиана Руиса и Карлоса Солера.

    Отмечается, что парижане хотят сосредоточиться на подписании молодых французских футболистов, которые на долгие годы могут создать мощный костяк команды.

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    Напомним, в этом сезоне «ПСЖ» идет к победе в Лиге 1, но второй год подряд остается без Кубка и вылетает на стадии 1/8 финала ЛЧ.

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