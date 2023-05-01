В «ПСЖ» объявили трансферный бюджет на лето

За Неймара в своем время заплатили 222 миллиона евро Фото: globallookpress.com
По данным источника, парижский клуб не собирается удерживать опытного испанского защитника Серхио Рамоса, Лионеля Месси, а также Преснеля Кимпембе, Фабиана Руиса и Карлоса Солера.
Отмечается, что парижане хотят сосредоточиться на подписании молодых французских футболистов, которые на долгие годы могут создать мощный костяк команды.
Напомним, в этом сезоне «ПСЖ» идет к победе в Лиге 1, но второй год подряд остается без Кубка и вылетает на стадии 1/8 финала ЛЧ.