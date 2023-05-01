Мэйсон: Мы были лучше с огромным отрывом, я опустошен

Наставниквысказался относительно поединка против(3:4).

«Я опустошен. Реальность такова, что команда, создавшая больше моментов, проиграла.

Мы были лучшей командой с огромным отрывом. Подарить такой команде, как "Ливерпуль", четыре гола... Это сложно. Трудно выразить словами, насколько я расстроен.

Надо понимать, что такое АПЛ и что требуется в каждом матче. Сложно объяснить, как можно так начать игру. Но мы хорошо готовились, каждый раз, когда мяч был у нас, мы создавали голевой момент. Мы создали много моментов во втором тайме, попали в штангу. К тому же за фол на Оливере Скиппе должна была быть одна из самых очевидных красных карточек.

Мне нужно осторожно выбирать слова, но, думаю, невозможно было не понять, что там должно быть удаление. То, что парню разбили голову до крови, когда она была на полутораметровой высоте, явно говорит об опасности для игрока. Это вызывает недоумение. Такое решение определяет разницу между победой и ее отсутствием.

Я бы хотел услышать объяснение. Я видел все это в реальном времени, а у ВАР есть и повтор.

Но мы показали, что можем быть очень хорошей командой. В то же время в первые 15 минут стало понятно, почему мы в том положении, в котором находимся. Отыграться, но подарить такой гол в конце — это сложно принять», — приводит слова Мэйсона BBC.

«Ливерпуль» набрал 56 очков и серию из четырех побед. Он занимает 5-е место в зоне Лиги Европы. Команда Юргена Клоппа имеет игру в запасе.

«Тоттенхэм» идет на строчку ниже с 54 очками в активе. Этой четвертый тур подряд, когда «шпоры» не могут победить.