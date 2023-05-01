Мостовой считает Малкома лучшим футболистом чемпионата России

Бывший полузащитник сборной Россиисчитает нападающего «Зенита»лучшим футболистом РПЛ в нынешнем сезоне.

«Игра Малкома — это не заготовка для ухода в европейский клуб. Мы просто лишний раз убеждаемся, что он является лучшим футболистом в России.

Поэтому цена его вырастет, даже уже, скорее всего, выросла. Если Малком захочет уйти, то "Зенит" попросит за него приличную хорошую сумму», — цитирует Мостового «Чемпионат».

Календарь и таблица РПЛ

Напомним, Малком на минувших выходных стал автором покера в матче 25-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (5:1). Всего в этом сезоне 26-летний бразилец провел 25 игр в чемпионате России и отметился 22 голами и семью результативными передачами.