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    Мостовой считает Малкома лучшим футболистом чемпионата России

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    Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой считает нападающего «Зенита» Малкома лучшим футболистом РПЛ в нынешнем сезоне.

    Малком
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    Малком

    «Игра Малкома — это не заготовка для ухода в европейский клуб. Мы просто лишний раз убеждаемся, что он является лучшим футболистом в России.

    Поэтому цена его вырастет, даже уже, скорее всего, выросла. Если Малком захочет уйти, то "Зенит" попросит за него приличную хорошую сумму», — цитирует Мостового «Чемпионат».

    Календарь и таблица РПЛ

    Напомним, Малком на минувших выходных стал автором покера в матче 25-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (5:1). Всего в этом сезоне 26-летний бразилец провел 25 игр в чемпионате России и отметился 22 голами и семью результативными передачами.

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