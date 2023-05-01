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    Изидор: Травма сделала меня сильнее

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    Нападающий московского «Локомотива» Вильзон Изидор признался, что до сих пор не избавился от болевых ощущений после травмы колена.

    Вильзон Изидор
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    Вильзон Изидор

    «Чувствую себя очень хорошо. Очень рады победить, это был хороший матч. Не каждый тур мы забиваем по пять мячей. Счастливы, что победили так крупно. Понимаем, что надо концентрироваться на следующем матча. Каждая игра до конца этого сезона будет для нас финалом. И мы хотим выиграть каждую из них.

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    • Травма сделала меня сильнее, особенно внутри головы. Также я много работал и над "физикой", и над психологией.

    Было очень тяжело долго не выходить на поле, рад возвращению. Иногда боль еще есть, но это нормально. Стараюсь работать над собой и быть умнее, чтобы не получить травму снов», — приводит слова французского футболиста пресс-служба «железнодорожников».

    Изидор забил два мяча в первых двух матчах после травмы.

    Напомним, в январе из-за проблем с коленом Изидор не смог перейти в «Лион».

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