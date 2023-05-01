Клуб АПЛ готов заплатить за Ансу Фати 70 млн евро

Нападающий «Барселоны»может покинуть команду этим летом.

По информации Diario SPORT, известный агент Жорже Мендеш сообщил руководству «Барсы», что один из клубов английской Премьер-лиги готов заплатить за 20-летнего игрока 70 миллионов евро.

При этом отмечается, что Фати не хочет уходить из «Барселоны», но клуб хочет продать его для того, чтобы улучшить финансовое положение и осуществить входящие трансферы.

В текущем сезоне Ансу провел в чемпионате Испании 30 матчей, забил четыре гола и сделал три результативные передачи.

Напомним, президент испанской Ла Лиги Хавьер Тебас по-прежнему считает, что «Барселона» не сможет подписать Лионеля Месси этим летом из-за финансовых проблем.