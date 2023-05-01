ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Торонто» в шестом матче серииДолгожданный четвертьфинал для «Торонто», позор «Бостона», вылет «Колорадо»
    Все новости спорта

    Клуб АПЛ готов заплатить за Ансу Фати 70 млн евро

    Футбол Календарь Примеры Прогнозы на Примеру Барселона Примера (Ла Лига) Футбол Испании АПЛ Футбол Англии Трансферы
    Нападающий «Барселоны» Ансу Фати может покинуть команду этим летом.

    Ансу Фати
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Ансу Фати

    По информации Diario SPORT, известный агент Жорже Мендеш сообщил руководству «Барсы», что один из клубов английской Премьер-лиги готов заплатить за 20-летнего игрока 70 миллионов евро.

    При этом отмечается, что Фати не хочет уходить из «Барселоны», но клуб хочет продать его для того, чтобы улучшить финансовое положение и осуществить входящие трансферы.

  • Лучше бы молчал. Фати, возможно, придется уйти из «Барсы» после громких заявлений отца
  • Карьера очередного «нового Лионеля Месси» находится в опасности
  • 04/04/2023

    • В текущем сезоне Ансу провел в чемпионате Испании 30 матчей, забил четыре гола и сделал три результативные передачи.

    Напомним, президент испанской Ла Лиги Хавьер Тебас по-прежнему считает, что «Барселона» не сможет подписать Лионеля Месси этим летом из-за финансовых проблем.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Лестер» и «Эвертон» не выявят сильнейшего
  • «Лестер» — «Эвертон». Прогноз и ставки
  • 3.55
    •
  • «Севилья» продолжит свой подъем по таблице?
  • «Севилья» — «Жирона». Прогноз и ставки
  • 2.02
    •
  • Сможет ли «Алания» победить тульский «Арсенал»?
  • «Алания» — «Арсенал» Тула. Прогноз и ставки
  • 2.12
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.74
  • Экспресс дня 1 мая
  • Сегодня в 22:00
    •  3.55
  • Прогноз на матч Лестер — Эвертон
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Севилья — Жирона
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Алания — Арсенал Тула
  • Футбол
  • Сегодня в 14:30
    •  4.20
  • Прогноз на матч Арсенал — Челси
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Реал Сосьедад — Реал
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.34
  • Прогноз на матч Барселона — Осасуна
  • Футбол
  • Завтра в 20:30
    •  2.55
  • Прогноз на матч Фрайбург — РБ Лейпциг
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  2.09
  • Прогноз на матч Андреева — Соболенко
  • Теннис
  • Сегодня в 14:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры