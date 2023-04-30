Зиньковский оценил шансы «Спартака» на чемпионство

Полузащитник «Спартака»прокомментировал итог матча 25-го тура РПЛ против «Ростова» (1:1).

«Теперь у "Спартака" и "Ростова" нет шансов на чемпионство? Наверное. И ЦСКА подобрался. Возможно ли серебро? Да, они подобрались, но сегодня мы же не потеряли очки. Если смотреть по последним десяти минутам матча, то хорошо, что отыгрались.

Все равно, дома мы должны выигрывать, до игры все настраивались на победу, хотели ее, но всякое бывает — нам опять залетают интересные и тяжелые мячи. Повторюсь, хорошо, что смогли отыграться в концовке», — передает слова Зиньковского Sport24.

Календарь и таблица РПЛ

«Ростов» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ с 50 очками в активе. «Спартак» — на третьей строчке (49).