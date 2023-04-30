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    Вильярреал — Сельта: смотреть онлайн в прямом эфире

    30.04.2023 в 17:15 начнется матч в Ла Лиге Вильярреал — Сельта

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    Вильярреал и Сельта начнут матч в 17:15 в Ла Лиге, 30.04.2023.

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    Последний матч между собой: Сельта — Вильярреал 1:1 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

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    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Вильярреал» — «Сельта» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.00.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:2.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:2 (победит «Сельта»).

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча Вильярреал — Сельта.

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