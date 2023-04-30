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    Соболев: Если бы «Спартак» проиграл, это было бы не по делу

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    Нападающий «Спартака» Александр Соболев подвел итоги матча 25-го тура РПЛ с «Ростовом» (1:1).

    Александр Соболев
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    Александр Соболев

    «Решили чуть зрелищности дать, решили забить в концовке. Но опять же тут можно и меня обвинять, что я не забил столько моментов. Забей один — было бы по-другому. Наверное, это вместе взятые недостаток мастерства и нефарт.

    Наверное, согласен с тренером, что если бы "Спартак" проиграл, это было бы не по делу. Если бы сказали перед матчем, что ничья будет, то "Спартак" бы это не устроило, но по тому, как развивался матч, результат положительный. Главное, что сегодня сравняли, не отпустили Ростов», — приводит слова игрока ТАСС.

    Календарь и таблица РПЛ

    «Ростов» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ с 50 очками в активе. «Спартак» — на третьей строчке (49).

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