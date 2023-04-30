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    «Ливерпуль» победил «Тоттенхэм» в результативном поединке на «Энфилд Роуд»

    «Ливерпуль» — «Тоттенхэм»: счет матча 4:3, обзор голов

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    В 34-м туре чемпионата Англии «Ливерпуль» и «Тоттенхэм» провели очную встречу. «Мерсисайдцы» выиграли со счетом 4:3.

    Юрген Клопп
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    Юрген Клопп

    Хозяева забили 3 мяча до 15-й минуты поединка. Сначала забил Кертис Джонс, затем отметился Луис Диас, а третий мяч с пенальти забил Мохаммед Салах. До перерыва разрыв сократил Харри Кейн.

    Следующий мяч «шпоры» забили на 77-й минуте — отметился Сон Хын Мин. На 3-й компенсированной минуте Ришарлисон сравнял счет, однако сразу же «красные» забили свой 4-й гол, автором которого стал Диогу Жота.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Ливерпуль — Тоттенхэм 4:3
    Голы: 1:0 Кёртис Джонс (3'), 2:0 Луис Диас (5'), 3:0 Мохамед Салах (пенальти) (15'), 3:1 Гарри Кейн (40'), 3:2 Сон Хын Мин (77'), 3:3 Ришарлисон (90 + 3'), 4:3 Диогу Жота (90 + 4') Ливерпуль: Алисон, Трент Александер-Арнольд, Ибраима Конате, Вирджил ван Дейк, Эндрю Робертсон, Харви Эллиотт (Джордан Хендерсон, 63'), Фабиньо, Кёртис Джонс (Джеймс Милнер, 86'), Мохамед Салах, Коди Матес Гакпо (Дарвин Нуньес, 73'), Луис Диас (Диогу Жота, 63') Тоттенхэм: Гарри Кейн, Сон Хын Мин, Деян Кулушевски (Папе Сарр, 66'), Иван Перишич (Арно Данжума, 90'), Пьер-Эмиль Хёйбьерг, Оливер Скипп (Ришарлисон, 84'), Педро Порро (Лукас Моура, 90'), Бен Дэвис, Эрик Дайер, Кристиан Ромеро, Фрейзер Форстер Предупреждения: Сон Хын Мин (52'), Ибраима Конате (70'), Диогу Жота (81'), Джеймс Милнер (90 + 1'), Ришарлисон (90 + 4'), Jurgen Klopp (90 + 6')

    «Ливерпуль» набрал 56 очков и серию из четырех побед. Он занимает 5-е место в зоне Лиги Европы. Команда Юргена Клоппа имеет игру в запасе.

    «Тоттенхэм» идет на строчку ниже с 54 очками в активе. Этой четвертый тур подряд, когда «шпоры» не могут победить.

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