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    «Ливерпуль» — «Тоттенхэм». Онлайн

    Онлайн-трансляция матча 34-го тура чемпионата Англии между «Ливерпулем» и «Тоттенхэмом»

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    Сегодня в 18:30 состоится заключительный матч игрового дня в АПЛ, в котором сойдутся «Ливерпуль» и «Тоттенхэм». За ходом матча на «Энфилде» приглашаем вас следить вместе с нашим онлайном. Присоединяйтесь!

    До матча

    «Ливерпуль»

    «Красные» после 32-х сыгранных матчей расположились на 7-й строчке в турнирной таблице, набрав 53 очка. На счету «Ливерпуля» 15 побед, 8 ничьих и 9 поражений в текущем сезоне. Разница забитых и пропущенных мячей команды составляет 61:39.

    В предыдущем туре подопечные Юргена Клоппа добились волевой победы в гостях против «Вест Хэма» (2:1). На гол полузащитника «молотобойцев» Пакета в первом тайме гости довольно быстро ответили точным ударом Гакпо, а в середине второй половины гол защитника «красных» Матипа принес «Ливерпулю» победу, которая стала для них третьей подряд.

    Ранее мерсисайдцы разгромили на выезде «Лидс» (6:1) и сломили сопротивление «Ноттингем Форест» на домашней арене (3:2). Таким образом, беспроигрышная серия «Ливерпуля» в чемпионате достигла пяти встреч, а последний раз команда Клоппа проигрывала в АПЛ 1 апреля в матче 29-го тура против «Манчестер Сити» (1:4).

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    «Тоттенхэм»

    Лондонский клуб занимает 5-е место в турнирной таблице, набрав 54 очка в 33-х матчах. На счету «Тоттенхэма» 16 побед, 6 ничьих и 11 поражений в текущем сезоне. Разница забитых и пропущенных мячей команды составляет 60:53.

    «Тоттенхэм» во встрече против «Манчестер Юнайтед» ушел от поражения в первом матче под руководством нового исполняющего обязанности главного тренера команды Райана Мэйсона (2:2). После первого тайма «шпоры» проигрывали в два мяча, однако во второй половине голы Порро и Сона принесли лондонскому клубу одно очко.

    Таким образом, «Тоттенхэм» потерял очки в третьем матче подряд. Ранее лондонский клуб проиграл дома «Борнмуту» со счетом 2:3 и был разгромлен «Ньюкаслом» на выезде (1:6). Последний раз «Тоттенхэм» праздновал победу 8 апреля, переиграв дома «Брайтон» (2:1) в рамках 30-го тура АПЛ.

    Личные встречи

    В первом круге «Ливерпуль» на выезде переиграл своего соперника со счетом 2:1. Всего в 10-ти последних матчах на счету «красных» 8 побед и еще дважды команды сыграли вничью. Последний раз «Тоттенхэм» праздновал победу над «Ливерпулем» в 2017 году, обыграв мерсисайдцев в 9-м туре АПЛ (4:1).

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Ливерпуль» — «Тоттенхэм» с коэффициентом 2.00.

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