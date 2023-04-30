Тренер вратарей «Локомотива»: Лантратов выиграл конкуренцию у остальных вратарей

Тренер вратарейоценил игру голкипера команды, объяснив, почему голкипер является первым номером у «железнодорожников».

«Лантратов выиграл конкуренцию у остальных вратарей "Локомотива", поэтому и играет в стартовом составе. Илья в очень хорошем состоянии — уверенно себя чувствует.

Гильерме уже на подходе: начал работать в общей группе. Даня Худяков хорошо работает, да и молодые ребята тоже. В команде хорошая конкуренция», — сказал Хапов Чемпионату.

Лантратов пополнил состав «Локомотива» в конце 2022 года. Голкипер провел 9 матчей за команду, в которых пропустил 12 голов, дважды сыграв «на ноль».