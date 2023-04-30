ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    ЦСКА в пятом матче серииКамбэк «Ак Барса» оказался бесполезным. ЦСКА проиграл в двух матчах подряд, но затащил серию
    Все новости спорта

    Тренер вратарей «Локомотива»: Лантратов выиграл конкуренцию у остальных вратарей

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Локомотив
    Тренер вратарей «Локомотива» Заур Хапов оценил игру голкипера команды Ильи Лантратова, объяснив, почему голкипер является первым номером у «железнодорожников».

    Илья Лантратов
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Илья Лантратов

    «Лантратов выиграл конкуренцию у остальных вратарей "Локомотива", поэтому и играет в стартовом составе. Илья в очень хорошем состоянии — уверенно себя чувствует.

    Гильерме уже на подходе: начал работать в общей группе. Даня Худяков хорошо работает, да и молодые ребята тоже. В команде хорошая конкуренция», — сказал Хапов Чемпионату.

  • Дзюба недоволен предложением «Локомотива» по новому контракту
  • Читайте по теме

    • Лантратов пополнил состав «Локомотива» в конце 2022 года. Голкипер провел 9 матчей за команду, в которых пропустил 12 голов, дважды сыграв «на ноль».

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Мерсисайдцы начнут матч активно
  • «Ливерпуль» — «Тоттенхэм». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
  • «Интер» прервет гостевую серию «Лацио»?
  • «Интер» — «Лацио». Прогноз и ставки
  • 2.28
    •
  • «Манчестер Сити» забьет и… пропустит?
  • «Фулхэм» — «Манчестер Сити». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.76
  • Экспресс дня 30 апреля
  • Сегодня в 18:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Тоттенхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  2.28
  • Прогноз на матч Интер — Лацио
  • Футбол
  • Сегодня в 13:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Фулхэм — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  4.00
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Астон Вилла
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  3.10
  • Прогноз на матч Бавария — Герта
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.14
  • Прогноз на матч Наполи — Салернитана
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Марсель — Осер
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.15
  • Прогноз на матч ПСЖ — Лорьян
  • Футбол
  • Сегодня в 18:05
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры