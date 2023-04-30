Клопп: Лучшая игра во всех аспектах

Главный тренер «Ливерпуля»высказался о победе над «Тоттенхэмом» (4:3) в матче 34-го тура АПЛ.

«Мы показали выдающийся старт в матче. Лучшая игра во всех аспектах. То, как мы играли с мячом, наш прессинг и контрпрессинг, наша реакция, счет 3:0… вау, что за игра.

Во втором тайме была открытая игра, потому что соперник начал верить или продолжил верить в себя. Мы приоткрыли для них дверь и как будто бы даже подтолкнули их вперед. Второй гол, как и первый, произошел в ситуации, которых быть не должно.

Третий гол был забит со стандарта на 92-й минуте, это всегда опасно. Нужно избегать подобного рода стандартов у своих ворот. Но, слава богу, Диогу Жота спас нас. Ощущения прекрасные», — цитирует Клоппа BBC Sport.