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    Кейн о поражении от «Ливерпуля»: Мы заслужили быть там, где находимся

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    Нападающий и капитан «Тоттенхэма» Харри Кейн считает, что команда играет недостаточно хорошо. «Шпоры» проиграли 3:4 «Ливерпулю» в 34-м туре АПЛ.

    Харри Кейн
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    Харри Кейн

    «Первые 20 минут были ужасными, и такое случается не первый раз в текущем сезоне. Нам нужно лучше начинать понимать, как входить в большие матчи.

    В первые 20 минут была одна игра, но в следующие 75 минут у нас были шансы, мы попали в штангу и полностью заслужили вернуться в игре. Это был бы отличный камбэк. Что касается последних 10 секунд, трудно выразить словами, как и почему это происходит.

    В течение сезона мы доказывали, что можем возвращаться в борьбу походу встречи, но то, как мы стартовали сегодня, трудно выразить словами, это неприемлемо.

    Таблица не лжет, как и наше место в ней. Мы недостаточно хорошо играем как команда. Мы заслужили быть там, где находимся», — сказал Кейн Sky Sports.

    У «Тоттенхэм» 6-е место в таблице АПЛ и 54 набранных очка.

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