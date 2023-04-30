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    Болонья — Ювентус: смотреть онлайн в прямом эфире

    30.04.2023 в 21:45 начнется матч в Серии А Болонья — Ювентус

    Футбол Серия A Болонья Ювентус Календарь Серии А Прогнозы на Серию А
    Болонья и Ювентус начнут матч в 21:45 в Серии А, 30.04.2023.

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    Последний матч между собой: Ювентус — Болонья 3:0 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

    Прогнозы на игру для любителей ставок:

    • Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Болонья» — «Ювентус». Коэффициент ставки — 2.20.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:2.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:2 (победит «Ювентус»).

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча Болонья — Ювентус.

    Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

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