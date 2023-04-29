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    Торино — Аталанта: смотреть онлайн в прямом эфире

    29.04.2023 в 21:45 начнется матч в итальянской Серии А Торино — Аталанта

    Футбол Серия A Торино Аталанта Календарь Серии А Прогнозы на Серию А
    Торино и Аталанта начнут матч в 21:45 в итальянской Серии А, 29.04.2023.

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    Последний матч между собой: Аталанта — Торино 3:1 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

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    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Торино» — «Аталанта» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.45.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «Аталанта»).

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