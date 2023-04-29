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    Романцев о Дуарте: Зачем этого парня привезли из Парагвая?

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    Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев раскритиковал парагвайского защитника красно-белых Алексиса Дуарте.

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    Дуарте был одним из худших в составе «Спартака» в матче с «Краснодаром» (4:3) в 24-м туре РПЛ.

    «Конечно, то, что "Спартак" выиграл, к тому же у соперника, набравшего ход в чемпионате, не может не радовать.

    В то же время встреча действительно породила немало вопросов. Я не очень понял, почему на своем стадионе в составе вышли шесть защитников? Хотя это не решило проблемы контроля середины поля — соперник быстро переходил из обороны в атаку.

    Да, спартаковцы проявили характер и спасли, казалось бы, безнадежный матч. Но почему так беззубо проведен первый тайм? Почему команда взорвалась только после второго пропущенного мяча? А гол Батчи, которого трусцой метров 60 провожал Дуарте, заставил подумать: зачем этого парня привезли из Парагвая?

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    • Еще одно "почему" можно было бы адресовать Соболеву — до перерыва Саша оставался почти незаметным. Но вспышка нападающего во второй половине игры, его дубль зажгли партнеров — хозяева стали почти неудержимы.

    А появление Промеса, забившего в стиле Цымбаларя, и Зиньковского с Николсоном дало понять — с таким настроем красно-белые способны на чудеса. Так почему же всего этого не наблюдалось в Кубке против "Акрона"?», — приводит слова Романцева «Спорт-Экспресс».

    Дуарте перешел в «Спартак» во время зимней паузы в чемпионате России за четыре миллиона евро.

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