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    Катарский шейх сделал финальное предложение о покупке «МЮ»

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    Катарский шейх Джасим бин Хамад Аль Тани сделал финальное предложение о покупке «Манчестер Юнайтед», сообщает журналист CBS Sports Бен Джейкобс.

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    По данным источника, Аль Тани готов заплатить за «МЮ» более пяти миллиардов фунтов.

    Предложение включает в себя план по вложению значительных дополнительных средств и инвестиций в инфраструктуру клуба.

    Ранее в истории еще никогда не платили такую сумму за спортивный клуб.

    На данный момент самая крупная сделка по покупке спортивного клуба была оформлена в 2022 году, когда клуб НФЛ «Денвер Бронкос» был продан за 4,65 млрд долларов (3,75 млрд фунтов).

    При этом Sky Sports утверждает, что семья Глейзеров может отказать Аль Тани. Нынешние владельцы «МЮ» хотят получить за клуб шести миллиардов фунтов.

    Также сообщается, что британский бизнесмен сэр Джим Рэтклифф приобрести чуть более чем 50 процентов акций «Манчестер Юнайтед». Глейзеры в таком случае сохранят долю в размере около 20 процентов. Аль Тани заинтересован в приобретении 100 процентов акций «МЮ».

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