начнут матч в 14:30 в английской футбольной Премьер-лиге, 29.04.2023.

Последний матч между собой: Вест Хэм — Кристал Пэлас 1:2 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Кристал Пэлас» — «Вест Хэм». Коэффициент ставки — 1.95 .

. Календарь и таблица АПЛ У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:2. «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 2:2.

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