Клопп: Если попадем в Лигу Европы, то будем играть в Лиге Европы, все нормально

Наставникдал свой комментарий относительно текущего положения дел в мерсисайдской команде.

«Думаю, такие моменты я и буду вспоминать, когда завершу карьеру. Этот сезон, если мы не устроим нечто особенное, запомнят за 7:0 против "Юнайтед". Надеюсь, через несколько лет об этом будут говорить так: "Да, в тот год мы обыграли 'Юнайтед' 7:0". Надеюсь, они смогут сказать что-то хорошее про это. И что они смогут добавить, что мы квалифицировались после этого. Это было бы здорово, но если нет, то нужно принять хотя бы это.

Мы берем то, что можем. Не было такого, что мы начали сезон с мыслями о том, что попадание в Лигу Европы будет невероятным результатом. Но этот сезон дал нам несколько уроков. И это совершенно нормально. Если попадем в Лигу Европы, то будем играть в Лиге Европы. Все нормально.

Нужно концентрироваться на предстоящем матче. Сейчас это игра с "Тоттенхэмом". Нужно попытаться победить, сыграть убедительно, доставить дискомфорт сопернику — вот это все.

Я считаю, что еще рано говорить о стабильности. Для меня три победы — это не стабильность. Это хорошо, но это можно рассматривать лишь как начало чего-то. Стабильность в игре даже важнее результата.

Я знаю, что во внешнем мире все сводится к результату. Но для нас, конечно, важнее должен быть уровень игры. Над этим мы работаем. Я очень рад, потому что сейчас в матчах я вижу многое из того, что хотел бы, хотя мы проводили разные игры. И это действительно хорошо. Такие вещи все еще возможны, и это очень приятно для тренера. Мы хотим концентрироваться на себе. Это мы и делаем. Но мы не можем игнорировать мастерство соперника. К этому нужно быть готовыми», — приводит слова Клоппа Mirror.