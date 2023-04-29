Федотов: Марио Фернандес стал настолько русским, что не смог адаптироваться в родной Бразилии

Главный тренер московскоговысказался о будущем защитника армейцев

«Удивительно, но он стал настолько русским, что не смог адаптироваться в родной стране. Переводчик, который хорошо знает Фернандеса, был с ним на связи в Бразилии. И у Марио возникало немало вопросов. Футбол там — религия, но мы не знаем до конца отношений, царящих в бразильском футболе. Если Марио приедет в Россию, думаю, сам расскажет, с чем ему пришлось столкнуться и какие трудности он испытал.

Поговорим с ним и пригласим, чтобы оценить текущее состояние.

Марио — удивительный человек, профессионал высокой пробы, пришедший к Богу за время выступлений в России. Для него слова "просмотр" не существует, это не является "просмотром" и для нас. Марио самозабвенно любит футбол и готов отвечать за свое состояние, я это так понимаю», — приводит слова Федотова «Матч ТВ».

Напомним, несколько дней назад 32-летний Фернандес разорвал арендный договор с бразильским «Интернасьоналом».