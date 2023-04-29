Анчелотти подтвердил информацию о травме Модрича

Главный тренер мадридского «Реала»подтвердил, что, скорее всего, пропустит ближайшие матчи.

«Я не знаю, сможет ли он выйти в ближайших матчах. Мы должны оценить его состояние в следующие несколько дней.

Это большая потеря для нас, но в футболе такое может случиться», — приводит слова Анчелотти Marca.

Модрич точно не сыграет против «Альмерии» и «Реал Сосьедада». В «Реале» надеются, что хорватский полузащитник успеет восстановиться к первому матчу с «Манчестер Сити» в полуфинале Лиги чемпионов.

Первая игра между «Реалом» и «Ман Сити» пройдет 9 мая, а ответная — 17 мая.

Напомним, Модрич получил травму в матче против «Жироны» (2:4).