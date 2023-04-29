ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Карим БенземаБензема не вечен. «Реалу» нужно подписать нового нападающего
    Все новости спорта

    Анчелотти подтвердил информацию о травме Модрича

    Футбол Календарь Примеры Прогнозы на Примеру Реал Мадрид Примера (Ла Лига) Футбол Испании Манчестер Сити Лига чемпионов
    Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти подтвердил, что Лука Модрич, скорее всего, пропустит ближайшие матчи.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    «Я не знаю, сможет ли он выйти в ближайших матчах. Мы должны оценить его состояние в следующие несколько дней.

    Это большая потеря для нас, но в футболе такое может случиться», — приводит слова Анчелотти Marca.

    Модрич точно не сыграет против «Альмерии» и «Реал Сосьедада». В «Реале» надеются, что хорватский полузащитник успеет восстановиться к первому матчу с «Манчестер Сити» в полуфинале Лиги чемпионов.

  • Бензема не вечен. «Реалу» нужно подписать нового нападающего
  • Мадридскому клубу позарез нужно усилить линию атаки летом
  • Вчера

    • Первая игра между «Реалом» и «Ман Сити» пройдет 9 мая, а ответная — 17 мая.

    Напомним, Модрич получил травму в матче против «Жироны» (2:4).

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Выявят ли «Спартак» и «Ростов» сильнейшего?
  • «Спартак» — «Ростов». Прогноз и ставки
  • 4.10
    •
  • С психологическим преимуществом «Ак Барс» завалит ЦСКА в заключительном матче серии
  • «Ак Барс» — ЦСКА. Прогноз и ставки
  • 2.68
    •
  • «Зенит» продолжит свою серию
  • «Крылья Советов» — «Зенит». Прогноз и ставки
  • 2.70
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    6.12
  • Экспресс дня 29 апреля
  • Сегодня в 22:00
    •  4.10
  • Прогноз на матч Спартак — Ростов
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.68
  • Прогноз на матч Ак Барс — ЦСКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.70
  • Прогноз на матч Крылья Советов — Зенит
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.86
  • Прогноз на матч Рома — Милан
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Реал Мадрид — Альмерия
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.04
  • Прогноз на матч Барселона — Бетис
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Тоттенхэм
  • Футбол
  • Завтра в 18:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Фулхэм — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры