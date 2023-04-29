Абаскаль: Мы не стали рисковать Промесом, он недавно восстановился после травмы

Главный тренеррассказал о причине замены нападающего командыв матче 25-го тура РПЛ с(1:1).

«Надо понимать, что Промес недавно восстановился после травмы. Мы не могли рисковать и оставлять его на поле 90 минут. Что касается замены, то могу сказать только спасибо ребятам. Кейта и Шамар выходили в сложной ситуации, но смогли сравнять счёт.

Промес — важный футболист. Думаю, он поймёт, почему я заменил его. Всё просто — мы добавили высоких форвардов. Кейта был голоден до игры: он заслуживал выйти, доказывал всё на тренировках.

Я рад, что футболисты, которые вышли на замену, внесли большой вклад», — передает слова Абаскаля Чемпионат.

После этого матча «Спартак» остается на 3-й позиции в РПЛ с 49-ю очками в активе. «Ростов» — на 2-й строчке (50).