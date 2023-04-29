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    Абаскаль: Мы не стали рисковать Промесом, он недавно восстановился после травмы

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    Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль рассказал о причине замены нападающего команды Квинси Промеса в матче 25-го тура РПЛ с «Ростовом» (1:1).

    Квинси Промес
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    Квинси Промес

    «Надо понимать, что Промес недавно восстановился после травмы. Мы не могли рисковать и оставлять его на поле 90 минут. Что касается замены, то могу сказать только спасибо ребятам. Кейта и Шамар выходили в сложной ситуации, но смогли сравнять счёт.

    Промес — важный футболист. Думаю, он поймёт, почему я заменил его. Всё просто — мы добавили высоких форвардов. Кейта был голоден до игры: он заслуживал выйти, доказывал всё на тренировках.

    Я рад, что футболисты, которые вышли на замену, внесли большой вклад», — передает слова Абаскаля Чемпионат.

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