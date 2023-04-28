Тухель: Ситуация «Баварии» сложна, но мы не безнадежны

Главный тренер мюнхенскойвысказался о текущем положении дел в немецкой команде.

«Ситуация "Баварии" сложна, но мы не безнадежны. Чувствую, что можем прибавить в оставшихся матчах.

"Баварии" следует снизить уровень ожидания, чтобы не ждать изменения ситуации моментально. Мы будем двигаться постепенно и идти к победе.

Результат в матче с "Гертой" необходим, сейчас нет смысла разговаривать о турнирном положении», — приводит слова Тухеля ESPN US.

Напомним, что «Бавария» после поражения в матче прошлого тура немецкой Бундеслиги опустилась на второе место в турнирной таблице, пропустив вперед «Боруссию» из Дортмунда.