Тухель: Ситуация «Баварии» сложна, но мы не безнадежны

Томас Тухель Фото: globallookpress.com
«Ситуация "Баварии" сложна, но мы не безнадежны. Чувствую, что можем прибавить в оставшихся матчах.
"Баварии" следует снизить уровень ожидания, чтобы не ждать изменения ситуации моментально. Мы будем двигаться постепенно и идти к победе.
Результат в матче с "Гертой" необходим, сейчас нет смысла разговаривать о турнирном положении», — приводит слова Тухеля ESPN US.
Напомним, что «Бавария» после поражения в матче прошлого тура немецкой Бундеслиги опустилась на второе место в турнирной таблице, пропустив вперед «Боруссию» из Дортмунда.