Тен Хаг: Для этой недели 2:2 с «Тоттенхэмом» — это хорошая ничья

Главный тренер «Манчестер Юнайтед»прокомментировал ничью с(2:2) в 33-м туре чемпионата Англии.

«Конечно, когда ведешь со счетом 2:0, ничья в итоге вызывает разочарование. Это совершенно очевидно.

У нас были шансы забить после 2:1 забить, но мы не сделали этого и снова пропустили.

Я думаю, что на этой неделе 2:2 — это хорошая ничья. Не думаю, что мы были так хороши все 90 минут. Но после перерыва мы должны были забивать.

Матч с "Астон Виллой" в выходные? Это еще одна игра, и нам нужна энергия. Мы должны быть готовы к воскресенью», — приводит слова тен Хага BBC.

«МЮ» занимает четвертое место в турнирной таблице АПЛ после 31-го сыгранного матча.