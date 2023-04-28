Тен Хаг: Для этой недели 2:2 с «Тоттенхэмом» — это хорошая ничья

Эрик тен Хаг Фото: globallookpress.com
«Конечно, когда ведешь со счетом 2:0, ничья в итоге вызывает разочарование. Это совершенно очевидно.
У нас были шансы забить после 2:1 забить, но мы не сделали этого и снова пропустили.
Я думаю, что на этой неделе 2:2 — это хорошая ничья. Не думаю, что мы были так хороши все 90 минут. Но после перерыва мы должны были забивать.
Матч с "Астон Виллой" в выходные? Это еще одна игра, и нам нужна энергия. Мы должны быть готовы к воскресенью», — приводит слова тен Хага BBC.
«МЮ» занимает четвертое место в турнирной таблице АПЛ после 31-го сыгранного матча.