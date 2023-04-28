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    Тен Хаг: Для этой недели 2:2 с «Тоттенхэмом» — это хорошая ничья

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    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг прокомментировал ничью с «Тоттенхэмом» (2:2) в 33-м туре чемпионата Англии.

    Эрик тен Хаг
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    Эрик тен Хаг

    «Конечно, когда ведешь со счетом 2:0, ничья в итоге вызывает разочарование. Это совершенно очевидно.

    У нас были шансы забить после 2:1 забить, но мы не сделали этого и снова пропустили.

    Я думаю, что на этой неделе 2:2 — это хорошая ничья. Не думаю, что мы были так хороши все 90 минут. Но после перерыва мы должны были забивать.

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    • Матч с "Астон Виллой" в выходные? Это еще одна игра, и нам нужна энергия. Мы должны быть готовы к воскресенью», — приводит слова тен Хага BBC.

    «МЮ» занимает четвертое место в турнирной таблице АПЛ после 31-го сыгранного матча.

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