Тухель хочет, чтобы «Бавария» купила Ковачича

Полузащитник «Челси»входит в список трансферных целей

По информации Sport1, в переходе хорватского футболиста заинтересован главный тренер мюнхенского клуба Томас Тухель.

Немецкий специалист знаком с Ковачичем по совместной работе в лондонском клубе.

В текущем сезоне Матео провел в чемпионате Англии 24 матча, забил один гол и сделал одну результативную передачу.

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Действующий контракт Ковачича с «Челси» рассчитан до лета 2024 года. Transfermarkt оценивает 28-летнего хавбека в 40 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что швейцарский голкипер Ян Зоммер может покинуть «Баварию» этим летом. .VrezNews1 /football/2023/04/24/tuhel/