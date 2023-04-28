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    Тухель хочет, чтобы «Бавария» купила Ковачича

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    Полузащитник «Челси» Матео Ковачич входит в список трансферных целей «Баварии».

    Матео Ковачич
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    Матео Ковачич

    По информации Sport1, в переходе хорватского футболиста заинтересован главный тренер мюнхенского клуба Томас Тухель.

    Немецкий специалист знаком с Ковачичем по совместной работе в лондонском клубе.

    В текущем сезоне Матео провел в чемпионате Англии 24 матча, забил один гол и сделал одну результативную передачу.

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    Действующий контракт Ковачича с «Челси» рассчитан до лета 2024 года. Transfermarkt оценивает 28-летнего хавбека в 40 миллионов евро.

    Ранее сообщалось, что швейцарский голкипер Ян Зоммер может покинуть «Баварию» этим летом. .VrezNews1 /football/2023/04/24/tuhel/

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