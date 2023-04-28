Корнаухов: ЦСКА может конкурировать с «Зенитом» за чемпионство

Бывший защитникдал свою игру текущему уровню московской команды.

«Лидерские позиции ЦСКА никуда не ушли. Последнее время чемпионство справедливо оккупировал "Зенит", но и с ним можно конкурировать. Мы видим, ЦСКА борется за победу в последних этапах Кубка России. Есть все возможное, чтобы взять Кубок.

В чемпионате могут побороться за серебро. Сейчас "Ростов" играет российскими футболистами. Поэтому у армейцев есть шансы. Состав стабилизировался, остается улучшить реализацию моментов, что есть в каждом матче. И тогда будет меньше вопросов», — приводит слова Корнаухова Sport24.