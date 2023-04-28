ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Джуд Беллингем«Бохум» — «Боруссия» Дортмунд. Онлайн
  • 15:56
    • Рублев обыграл Вавринку и вышел в третий круг турнира в Мадриде
    Все новости спорта

    Корнаухов: ЦСКА может конкурировать с «Зенитом» за чемпионство

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России ЦСКА
    Бывший защитник ЦСКА Олег Корнаухов дал свою игру текущему уровню московской команды.

    ЦСКА
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    ЦСКА

    «Лидерские позиции ЦСКА никуда не ушли. Последнее время чемпионство справедливо оккупировал "Зенит", но и с ним можно конкурировать. Мы видим, ЦСКА борется за победу в последних этапах Кубка России. Есть все возможное, чтобы взять Кубок.

    В чемпионате могут побороться за серебро. Сейчас "Ростов" играет российскими футболистами. Поэтому у армейцев есть шансы. Состав стабилизировался, остается улучшить реализацию моментов, что есть в каждом матче. И тогда будет меньше вопросов», — приводит слова Корнаухова Sport24.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Шмели» сохранят лидерство
  • «Бохум» — «Боруссия» Д. Прогноз и ставки
  • 2.70
    •
  • У «Динамо» отличный шанс взять очки
  • «Динамо» — «Факел». Прогноз и ставки
  • 2.38
    •
  • Выявят ли «Спартак» и «Ростов» сильнейшего?
  • «Спартак» — «Ростов». Прогноз и ставки
  • 4.10
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.09
  • Экспресс дня 28 апреля
  • Сегодня в 22:00
    •  2.70
  • Прогноз на матч Бохум — Боруссия Д
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  2.38
  • Прогноз на матч Динамо — Факел
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  4.10
  • Прогноз на матч Спартак — Ростов
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •  2.86
  • Прогноз на матч Рома — Милан
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  2.44
  • Прогноз на матч Тампа-Бэй — Торонто
  • Хоккей
  • Послезавтра в 02:00
    •  2.14
  • Прогноз на матч Наполи — Салернитана
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •  1.91
  • Прогноз на матч Ахмат — ЦСКА
  • Футбол
  • Завтра в 16:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Реал Мадрид — Альмерия
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры