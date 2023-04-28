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    Хави: Пока не знаем, вернется ли Месси в «Барселону»

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    Главный тренер «Барселоны» Хави высказался относительно возможного возвращения аргентинского форварда «ПСЖ» Лионеля Месси в каталонскую команду.

    Хави
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    Хави

    «Пока мы не знаем, случится возвращение Лео или нет. Еще слишком рано об этом говорить. Мы сконцентрированы на игре с "Бетисом" и на победе в ла лиге. Что касается трансферов в будущем — посмотрим.

    Встреча руководства Ла Лиги и руководителей "Барселоны"? На этой встрече речь будет идти не только о возможном возвращении Лео. Посмотрим. Она нужна, чтобы у "Барсы" была возможность улучшить состав на предстоящий сезон, но сейчас это не такой важный вопрос. Нам предстоит выиграть Ла Лигу. Все остальные вопросы решает Матеу Алемани, который проинформирует нас о результатах», — приводит слова Хави Diario Sport.

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