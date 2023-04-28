Гвардиола: Быть чемпионом АПЛ —то же самое, что и выиграть Лигу чемпионов

Главный тренервысказался о текущем положении дел в английской команде.

Напомним, что «горожане» претендуют на чемпионство в текущем сезоне английской Премьер-лиги, а также пробились в полуфинал Лиги чемпионов, где сыграют с мадридским «Реалом».

«Я пока не думаю о "Реале". У меня есть кое-какая идея, но обычно я думаю о следующей игре, и сейчас у нас нет времени расставлять приоритеты. Быть чемпионом в Премьер-лиге —то же самое, что и выиграть Лигу чемпионов, поэтому сейчас моё внимание сосредоточено на "Фулхэме", затем — на "Вест Хэм Юнайтед", а затем — на "Лидсе". Только после этого мы будем основательно готовиться к "Реалу".

Мы очень довольны результатом последнего матча и тем, как мы играли, но это всё. Я знаю, что осталось не двадцать игр, а только семь, но это семь важных игр. Тем более что между ними есть и матчи Лиги чемпионов», — приводит слова Гвардиолы Marca.