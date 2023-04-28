Гвардиола: То, что случилось с «Арсеналом» в последних матчах, может произойти и с нами

Наставникответил на вопрос журналиста о борьбе за чемпионский титул в текущем сезоне английской Премьер-лиги.

«Еще ничего не закончилось. Все закончится, когда все будет решено.

Я отлично знаю Микеля, и игроки тоже знают, что "Арсенал" не сдастся. Они уже завоевали настоящий приз, обеспечив себе выход в Лигу чемпионов, но они не сдадутся.

Когда мы будем опережать их на 10 очков, я скажу, что все уже почти решено, но на сегодняшний день реальность такова, что мы отстаем на два очка. Да, у нас две игры в запасе, но мы должны с уважением отнестись к командам, с которыми мы будем играть, и нам еще нужно победить их. После этого я соглашусь, но сейчас реальность такова, что мы позади. Если бы чемпионат закончился сегодня, то титул взял бы "Арсенал".

Все нормально относительно того, что мы делали в прошлом. "Арсенал" давно не боролся за трофеи, мы не проигрываем 17 матчей и победили в 7 последних играх АПЛ.

Я сказал игрокам, что то, что случилось с "Арсеналом" в последних матчах — три ничьих и одно поражение — может произойти и с нами. Это невозможно? Нет, друзья мои, это возможно. Вы можете потерять очки за одну неделю. Мы должны это осознавать, и тогда нам будет проще не допустить этого», — приводит слова Гвардиола Manchester Evening News.

Календарь и таблица АПЛ

В настоящий момент «Манчестер Сити» отстает от лидирующего «Арсенала» на два очка, но имеет две игры в запасе.