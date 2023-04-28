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    Гинер: Я возрастной, но не такой старый, чтобы устать от футбола

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    Президент ЦСКА Евгений Гинер признался, что перестал заходить в раздевалку команды.

    Евгений Гинер
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    Евгений Гинер

    «Говорят, что устал от футбола? Нет‑нет. Это все чушь. От футбола устать нельзя. Это невозможно! Я возрастной, конечно, но не такой старый, чтобы устать от футбола, команды. Это семья. Нельзя от семьи устать.

    В раздевалку последний раз давно спускался. Бывает, захожу. Но в какой‑то момент, наверное, уже после Валерия Георгиевича (Газзаева — прим.) понял, что у ребят уважение и мой авторитет в команде выше, чем тренера. Соответственно, я прекратил это делать. Так как тренер с ними работает, они должны больше его слушать, чем меня. А ко мне относиться как к дяде, например.

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    • У них же есть свои папы, родители… Это Вагнер Лав всегда говорил, что я как папа. А у ребят есть свои семьи, родители. Поэтому, считаю — как к дяде. Как к старшему брату, старшему товарищу», — сказал Гинер в интервью «Матч ТВ».

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