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    Гинер: Я никому не отдавал ЦСКА

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    Президент ЦСКА Евгений Гинер высказался о процедуре смены собственника клуба в 2020 году.

    Евгений Гинер
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    Евгений Гинер

    «Я не отдавал никому клуб! Я очень благодарен Игорю Михайловичу Шувалову, очень близкому мне человеку, который, как считаю, помог в тяжелые времена, когда началась пандемия и все остальное.

    В определенный момент мы сделали совет директоров, затем переформатировали управленческий орган в правление. Считаю, это тоже правильно. Потому что я не живу по принципу: "Одно мнение мое, а второе ошибочное". Надо слышать. Кто‑то слышит иначе, кто‑то видит иначе, кто‑то понимает иначе. В дискуссии рождается истина.

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    • Что касается того, больше или меньше времени я уделяю клубу… Когда‑то дедушка моего партнера сказал очень умную вещь, которую я очень хорошо запомнил. Она звучала так: главное, найти работу другому. Тебя работа всегда найдет. Поэтому ни больше, ни меньше времени это не занимает», — приводит слова Гинера «Матч ТВ».

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