Гинер: Я никому не отдавал ЦСКА

Президент ЦСКАвысказался о процедуре смены собственника клуба в 2020 году.

«Я не отдавал никому клуб! Я очень благодарен Игорю Михайловичу Шувалову, очень близкому мне человеку, который, как считаю, помог в тяжелые времена, когда началась пандемия и все остальное.

В определенный момент мы сделали совет директоров, затем переформатировали управленческий орган в правление. Считаю, это тоже правильно. Потому что я не живу по принципу: "Одно мнение мое, а второе ошибочное". Надо слышать. Кто‑то слышит иначе, кто‑то видит иначе, кто‑то понимает иначе. В дискуссии рождается истина.

Что касается того, больше или меньше времени я уделяю клубу… Когда‑то дедушка моего партнера сказал очень умную вещь, которую я очень хорошо запомнил. Она звучала так: главное, найти работу другому. Тебя работа всегда найдет. Поэтому ни больше, ни меньше времени это не занимает», — приводит слова Гинера «Матч ТВ».