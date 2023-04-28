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    Гарначо продлил контракт с «Манчестер Юнайтед»

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    Пресс-служба «Манчестер Юнайтед» объявила о продлении контракта с полузащитником Алехандро Гарначо. Новое соглашение рассчитано до июня 2028 года.

    Алехандро Гарначо
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    Алехандро Гарначо

    «Когда я присоединился к этому невероятному клубу, я мечтал дебютировать на "Олд Траффорд", забить свой первый мяч и выигрывать трофеи с этой эмблемой на груди.

    Я испытываю большую гордость и эмоции от того, что уже пережил эти моменты вместе со своей семьёй, которая поддерживала меня на каждом шагу. Мы все польщены возможностью продолжить наш путь в "Манчестер Юнайтед", и я уже начал работать над достижением следующего набора целей и амбиций.

    Тренер и его штаб помогали мне совершенствоваться во всех отношениях, и при их поддержке я развиваюсь каждый день, чтобы помочь команде добиться успеха. Я предвкушаю будущее и не могу дождаться, когда смогу создать ещё больше особенных воспоминаний с этой командой перед нашими замечательными болельщиками», — сказал Гарначо.

    В нынешнем сезоне Гарначо принял участие в 29 матчах за МЮ, в которых отметился четырьмя забитыми голами и четырьмя результативными передачами.

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