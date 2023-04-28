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    • Дзюба недоволен предложением «Локомотива» по новому контракту
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    Агент Дзюбы: Мы начали переговоры с «Локомотивом», деньги — не приоритет

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    Агент нападающего московского «Локомотива» Артема Дзюбы Леонид Гольдман ответил на вопрос относительно будущего российского форварда.

    Артем Дзюба
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    Артем Дзюба

    «У меня действительно состоялась первая встреча с руководством "Локомотива" по поводу нового контракта Артёма. Могу подтвердить, что нашей стороной на ней был озвучен желаемый срок нового соглашения. Но при этом никаких конкретных сумм на этой встрече не обсуждалось. Мы ждём первого конкретного предложения от клуба.

    По поводу того, что "Локомотив" предложил уменьшить зарплату. Во‑первых, такого от коллег из "Локо" я не слышал, данная информация совершенно не соответствует действительности. Во‑вторых, это выглядело бы максимально неуважительно и смешно, учитывая статус Артёма и количество тех результативных действий, которые он уже совершил за проведённый отрезок в клубе. Поэтому, если бы такое предложение возникло, нам было бы точно очень сложно договориться. Зимой, и это не секрет, Артём пошёл на большие уступки. Деньги как тогда, так и сейчас не являются приоритетом для Артёма, но исходные данные тогда и сейчас совершенно разные. В феврале мы договорились, что если всё пойдёт хорошо, то летом у "Локомотива" будет приоритет. Собственно, сейчас этих договорённостей наша сторона и придерживается, хотя довольно много звонков и предложений из других клубов поступает уже сейчас.

    Желание остаться в "Локомотиве" у Артёма есть, он прекрасно влился в коллектив, нашёл полное взаимопонимание с главным тренером и тренерским штабом. Теперь мяч на стороне клуба. Мы будем ждать конкретики, которой на данный момент мало. Это была лишь первая вводная встреча.

    Что касается информации о том, как проходил трансферный процесс с "Локомотивом" зимой, то там указана далеко не полная картина всего происходившего, а лишь финальная её часть. Кому и зачем нужны эти вбросы — непонятно. Могу сказать точно, что они не способствуют ускорению в переговорном процессе», — приводит слова Гольдмана «Матч ТВ».

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