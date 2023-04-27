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  • 21:19
    • «Реал» ведет переговоры с Зиданом о возвращении в клуб
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    «Реал» ведет переговоры с Зиданом о возвращении в клуб

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    Известный французский специалист Зинедин Зидан может вновь возглавить мадридский «Реал».

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    По данным Foot Mercato, 50-летний наставник и мадридский клуб ведут переговоры о возвращении на пост главного тренера. Зидан рассматривается боссами мадридцев в качестве возможной замены Карло Анчелотти.

    Сообщается, что сам Зидан не против третий раз возглавить «Реал», несмотря на то, что ранее ходили слухи о том, что сам тренер хотел бы поработать в «Ювентусе».

    Зидан дважды назначался на пост главного тренера «сливочных»: в 2016 и 2019 году. Он два раза выиграл чемпионат Испании и трижды — Лигу чемпионов.

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