«Реал» ведет переговоры с Зиданом о возвращении в клуб

Известный французский специалистможет вновь возглавить мадридский

По данным Foot Mercato, 50-летний наставник и мадридский клуб ведут переговоры о возвращении на пост главного тренера. Зидан рассматривается боссами мадридцев в качестве возможной замены Карло Анчелотти.

Сообщается, что сам Зидан не против третий раз возглавить «Реал», несмотря на то, что ранее ходили слухи о том, что сам тренер хотел бы поработать в «Ювентусе».

Зидан дважды назначался на пост главного тренера «сливочных»: в 2016 и 2019 году. Он два раза выиграл чемпионат Испании и трижды — Лигу чемпионов.