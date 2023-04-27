Сегодня в 22:15 по московскому времени на «Манчестер Юнайтед» отправится в гости к «Тоттенхэму». За ходом матча 33-го тура АПЛ приглашаем вас следить вместе с нашим онлайном. Присоединяйтесь!

До матча

«Тоттенхэм»

Лондонский клуб занимает 7-е место в турнирной таблице, набрав 53 очка в 32-х матчах. Отставание от 4-го места, которое как раз занимает «Манчестер Юнайтед», составляет 6 баллов. Но при этом «красные дьяволы» имеют 2 матча в запасе. На счету «Тоттенхэма» 16 побед, 5 ничьих и 11 поражений в текущем сезоне. Разница забитых и пропущенных мячей команды составляет 58:51.

В предыдущем туре «Тоттенхэм» в гостях был разгромлен «Ньюкаслом» со счетом 1:6. Уже к 21-й минуте «шпоры» пропустили 5 мячей, на что смогли ответить лишь одним забитым голом в исполнении Кейна. После этого фиаско исполняющий обязанности главного тренера лондонцев Кристиан Стеллини был отправлен в отставку.

Таким образом, «Тоттенхэм» проиграл второй матч подряд в АПЛ. Ранее «шпоры» на домашней арене уступили «Брентфорду» (2:3).

«Манчестер Юнайтед»

Подопечные Эрика тен Хага идут на 4-й позиции в турнирной таблице, набрав 59 очков в 30-ти матчах. На счету «Манчестер Юнайтед» 18 побед, 5 ничьих и 7 поражений в текущем сезоне. Разница забитых и пропущенных мячей команды составляет 46:37.

В минувшее воскресенье «Манчестер Юнайтед» играл в полуфинале Кубка Англии против «Брайтона» на выезде. В основное и дополнительное время команды так и не смогли поразить ворота друг друга и победителя пришлось выявлять в серии послематчевых пенальти, где точнее оказались футболисты «красных дьяволов». «Манчестер Юнайтед» вышел в финал Кубка Англии, где 3 июня на «Уэмбли» встретится с «Манчестер Сити».

В крайнем туре АПЛ «Манчестер Юнайтед» обыграл на выезде новичка АПЛ «Ноттингем Форест» со счетом 2:0. Голами в составе победителей отметились Антони и Далот. Таким образом, «красные дьяволы» выиграли третий матч подряд в чемпионате, не пропустив при этом ни одного гола.

Личные встречи

В первом круге на «Олд Траффорд» «Манчестер Юнайтед» обыграл своего соперника со счетом 2:0. Всего в 10-ти последних матчах на счету «красных дьяволов» 7 побед, «Тоттенхэм» выиграл 2 встречи и еще один раз команды сыграли между собой вничью.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Тоттенхэм» — «Манчестер Юнайтед» с коэффициентом 2.40.