«Тоттенхэм» — «Манчестер Юнайтед»: счет матча 2:2, обзор голов

В поединке 33-го тура АПЛпринял. Команды разошлись ничьей 2:2.

Уже к перерыву «манкунианцы» вели в счете 2:0. Сначала голом отметился Джейдон Санчо. Игрок забил с передачи Маркуса Рашфорда на 7-й минуте. Сам Рашфорд перед паузой удвоил результат гостей.

На 56-й минуте «Тоттенхэм» показал признаки жизни. Педро Порро сократил разрыв в счете, а Сон Хын Мин после точнейшего паса Харри Кейна спас хозяев от поражения.

Футбол. Англия. Премьер-лига Тоттенхэм — Манчестер Юнайтед 2:2 Голы: 0:1 Джейдон Санчо (7'), 0:2 Маркус Рашфорд (44'), 1:2 Педро Порро (56'), 2:2 Сон Хын Мин (79') Тоттенхэм: Фрейзер Форстер, Кристиан Ромеро, Эрик Дайер, Клеман Лангле, Педро Порро (Арно Данжума, 77'), Оливер Скипп, Пьер-Эмиль Хёйбьерг, Иван Перишич (Бен Дэвис, 77'), Ришарлисон (Деян Кулушевски, 61'), Сон Хын Мин (Джафет Танганга, 87'), Гарри Кейн Манчестер Юнайтед: Маркус Рашфорд, Джейдон Санчо (Антони Марсьяль, 61'), Бруну Фернандеш, Антони (Ваутер Вегорст, 71'), Кристиан Эриксен (Фред, 61'), Каземиро, Диогу Далот, Люк Шоу, Виктор Линделёф, Аарон Ван-Биссака (Тирелл Маласиа, 71'), Давид де Хеа Предупреждения: Пьер-Эмиль Хёйбьерг (41'), Аарон Ван-Биссака (43'), Виктор Линделёф (59')

МЮ остается 4-м в таблице АПЛ с 60 очками на счету. «Тоттенхэм» прервал серию из двух поражений и поднялся на 5-е место с 54 баллами.