Агент Сутормина не стал комментировать интерес к игроку со стороны ЦСКА и «Локомотива»

Алексей Сутормин Фото: globallookpress.com
«Мы ждем, когда закончится чемпионат. После его завершения будем разговаривать на эту тему. Сейчас Алексей продолжает работать для того, чтобы "Зенит" добился всех целей, которые они поставили перед собой в этом сезоне.
Интерес со стороны ЦСКА и "Локомотива"? Сейчас я оставлю это без комментариев», — приводит слова Клюева «Спорт День за Днем».
Сутормин перешел в «Зенит» из «Рубина» в июле 2019 года. Сумма трансфера составила 3 млн евро.
В нынешнем чемпионате России 29-летний Сутормин провел 10 матчей (349 минут) и не отметился результативными действиями.