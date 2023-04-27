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    Агент Сутормина не стал комментировать интерес к игроку со стороны ЦСКА и «Локомотива»

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    Футбольный агент Александр Клюев, представляющий интересы полузащитника санкт-петербургского «Зенита» Алексея Сутормина, высказался относительно будущего футболиста.

    Алексей Сутормин
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    Алексей Сутормин

    «Мы ждем, когда закончится чемпионат. После его завершения будем разговаривать на эту тему. Сейчас Алексей продолжает работать для того, чтобы "Зенит" добился всех целей, которые они поставили перед собой в этом сезоне.

    Интерес со стороны ЦСКА и "Локомотива"? Сейчас я оставлю это без комментариев», — приводит слова Клюева «Спорт День за Днем».

    Сутормин перешел в «Зенит» из «Рубина» в июле 2019 года. Сумма трансфера составила 3 млн евро.

    В нынешнем чемпионате России 29-летний Сутормин провел 10 матчей (349 минут) и не отметился результативными действиями.

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