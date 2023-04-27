Семак объяснил, почему «Зенит» не может купить 3-4 российских игроков

Главный тренер «Зенита»рассказал, почему питерский клуб не может приобрести сразу несколько российских футболистов.

«Кого-то мы не сможем приглашать, кого-то сможем. Но глобально слабее клуб вряд ли станет.

Вопрос в другом — чем больше игрок готов, тем выше его стоимость, менее готов — ниже. Это про иностранцев. На российском рынке цены для нас совсем другие.

10 игроков, которыми интересуется "Зенит"? Пока это просто слова и предположение. И кто-то из агентов уже отреагировал на эту информацию, сообщив, что она не имеет ничего общего с действительностью.

Вы говорите о 10 футболистах, но мы прекрасно понимаем, что получить даже 3-4 игрока с российским паспортом для нас сложно.

Еще раз — это гораздо затратнее, чем приглашать иностранцев», — приводит слова Семака «Чемпионат».

«Зенит» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ после 24 туров.