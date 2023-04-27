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    Семак объяснил, почему «Зенит» не может купить 3-4 российских игроков

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    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, почему питерский клуб не может приобрести сразу несколько российских футболистов.

    Сергей Семак
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    Сергей Семак

    «Кого-то мы не сможем приглашать, кого-то сможем. Но глобально слабее клуб вряд ли станет.

    Вопрос в другом — чем больше игрок готов, тем выше его стоимость, менее готов — ниже. Это про иностранцев. На российском рынке цены для нас совсем другие.

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    Вы говорите о 10 футболистах, но мы прекрасно понимаем, что получить даже 3-4 игрока с российским паспортом для нас сложно.

    Еще раз — это гораздо затратнее, чем приглашать иностранцев», — приводит слова Семака «Чемпионат».

    «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ после 24 туров.

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