Семак: «Зенит» давно обозначал интерес к Пиняеву

Главный тренер «Зенита»признался, что хотел бы видеть в команде полузащитника «Локомотива»

«Была ли возможность пригласить Пиняева? Не знаю. Мы давно обозначали интерес, но насколько подошло к реальным переговорам, мне неизвестно», — сказал Семак в интервью «Чемпионату».

В начале 2023 года Пиняев перешел из самарских «Крыльев Советов» в «Локомотив». В текущем чемпионате России 18-летний футболист провел 17 матчей, забил четыре гола и сделал одну результативную передачу.

Ранее Семак рассказал, в каком случае Малком и Клаудиньо могут покинуть «Зенит».