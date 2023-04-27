Семак: «Зенит» давно обозначал интерес к Пиняеву

Сергей Пиняев Фото: globallookpress.com
«Была ли возможность пригласить Пиняева? Не знаю. Мы давно обозначали интерес, но насколько подошло к реальным переговорам, мне неизвестно», — сказал Семак в интервью «Чемпионату».
В начале 2023 года Пиняев перешел из самарских «Крыльев Советов» в «Локомотив». В текущем чемпионате России 18-летний футболист провел 17 матчей, забил четыре гола и сделал одну результативную передачу.
Ранее Семак рассказал, в каком случае Малком и Клаудиньо могут покинуть «Зенит».