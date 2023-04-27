Семак рассказал, в каком случае Малком и Клаудиньо могут покинуть «Зенит»

Главный тренер «Зенита»высказался о возможном уходе из команды бразильцев

Как известно, зимой Малком мог перейти в «Пари Сен-Жермен».

«Вопрос не в том, ушел бы он или нет. Мы к этому готовы. Вопрос — как уходить. Есть цивилизованные методы, от которых стоит отталкиваться.

Ведь в этой истории и Малкома ввели в заблуждение, сказав, что с "Зенитом" уже обо всем договорились. Хотя это было неправдой.

Мы с ним поговорили. Он сразу занял честную и порядочную позицию — если в клуб придет предложение, которое всех устроит, то он уйдет. Если нет — останется.

У нас все игроки показывают хороший уровень. Это говорит об их характере, благодаря которому мы занимаем то место, которое занимаем.

С Венделом и Клаудиньо тоже контактировали другие клубы. Не только зимой, но и летом. Были предложения по Венделу и Клаудиньо. Но все абсолютно профессионально. Они рассмотрят возможность ухода только при условии, что это будет выгодно "Зениту".

Мы живем во времена, когда все быстро меняется. Не хочу говорить о вероятности. Понимаю, что случиться может абсолютно все. Если они уйдут — будут новые вводные. Продолжим работу в условиях, которые есть», — приводит слова Семака «Чемпионат».

«Зенит» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ после 24 туров.