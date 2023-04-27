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    Семак рассказал, в каком случае Малком и Клаудиньо могут покинуть «Зенит»

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    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о возможном уходе из команды бразильцев Малкома, Клаудиньо и Вендела.

    Малком
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    Малком

    Как известно, зимой Малком мог перейти в «Пари Сен-Жермен».

    «Вопрос не в том, ушел бы он или нет. Мы к этому готовы. Вопрос — как уходить. Есть цивилизованные методы, от которых стоит отталкиваться.

    Ведь в этой истории и Малкома ввели в заблуждение, сказав, что с "Зенитом" уже обо всем договорились. Хотя это было неправдой.

    Мы с ним поговорили. Он сразу занял честную и порядочную позицию — если в клуб придет предложение, которое всех устроит, то он уйдет. Если нет — останется.

    У нас все игроки показывают хороший уровень. Это говорит об их характере, благодаря которому мы занимаем то место, которое занимаем.

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    • С Венделом и Клаудиньо тоже контактировали другие клубы. Не только зимой, но и летом. Были предложения по Венделу и Клаудиньо. Но все абсолютно профессионально. Они рассмотрят возможность ухода только при условии, что это будет выгодно "Зениту".

    Мы живем во времена, когда все быстро меняется. Не хочу говорить о вероятности. Понимаю, что случиться может абсолютно все. Если они уйдут — будут новые вводные. Продолжим работу в условиях, которые есть», — приводит слова Семака «Чемпионат».

    «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ после 24 туров.

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