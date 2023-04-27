Семак: Не назову нынешний состав сильнейшим

Главный тренер «Зенита»считает, что нынешний состав команды не является самым сильным за все время существования клуба.

«Не назову нынешний состав сильнейшим, назову его самым цельным. Что касается качества игры, качества футболистов, то у нас были разные периоды. Но с точки зрения командной игры, командного движения этот состав выделяется.

У нас было много ярких индивидуальностей, но сейчас команда более сбалансирована. Но не буду оценивать его с точки зрения силы или слабости. Понятно, что рассчитывали к этому прийти, но не устанавливали сроки», — цитирует Семака «Чемпионат».

«Зенит» лидирует в таблице РПЛ с 58 очками, опережая «Ростов» на 9 пунктов.