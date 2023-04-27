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    Семак: Не назову нынешний состав сильнейшим

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    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак считает, что нынешний состав команды не является самым сильным за все время существования клуба.

    Сергей Семак
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    Сергей Семак

    «Не назову нынешний состав сильнейшим, назову его самым цельным. Что касается качества игры, качества футболистов, то у нас были разные периоды. Но с точки зрения командной игры, командного движения этот состав выделяется.

    У нас было много ярких индивидуальностей, но сейчас команда более сбалансирована. Но не буду оценивать его с точки зрения силы или слабости. Понятно, что рассчитывали к этому прийти, но не устанавливали сроки», — цитирует Семака «Чемпионат».

    «Зенит» лидирует в таблице РПЛ с 58 очками, опережая «Ростов» на 9 пунктов.

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